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Анастасия Стоцкая сообщила, что восстановила фигуру после вторых родов благодаря йоге

Анастасия Стоцкая рассказала, что йога помогла ей восстановить фигуру после вторых родов.

Анастасия Стоцкая сообщила, что восстановила фигуру после вторых родов благодаря йоге


Популярная исполнительница Анастасия Стоцкая дала интервью кировским корреспондентам и рассказала, как она восстанавливала свою фигуру после второй беременности.

Она сообщила, что увлекается театром, пением и танцами. Еще она обожает бывать на выставках и спектаклях. А несколько раз в семь дней знаменитость занимается йогой, благодаря которой она смогла прийти в форму после рождения второго ребенка. Также Анастасия придерживается правильного питания и выполняет физические нагрузки.

Исполнительница откровенно призналась, что после того, как родила своего первого ребенка – Сашу, поняла, что не сможет усидеть дома. Она просто нуждалась в творчестве. Также Стоцкая поведала, что смогла научиться разделять время между работой и своей семьей. А в этом к ней приходят на помощь мама, любимый муж и няня.

Но вместе с этим артистка совершенно не считает, что она карьеристка. Она останавливает свой выбор только на самых важных и интересных предложениях.

Еще с большим удовольствием Анастасия рассказала, что Саша занимается гимнастикой, увлекается шахматами, фортепиано, рисованием и собирает конструктор. А Вероника еще очень мала.

dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:27
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