Анастасия Стоцкая сообщила, что восстановила фигуру после вторых родов благодаря йоге

Популярная исполнительница Анастасия Стоцкая дала интервью кировским корреспондентам и рассказала, как она восстанавливала свою фигуру после второй беременности.Она сообщила, что увлекается театром, пением и танцами. Еще она обожает бывать на выставках и спектаклях. А несколько раз в семь дней знаменитость занимается йогой, благодаря которой она смогла прийти в форму после рождения второго ребенка. Также Анастасия придерживается правильного питания и выполняет физические нагрузки.Исполнительница откровенно призналась, что после того, как родила своего первого ребенка – Сашу, поняла, что не сможет усидеть дома. Она просто нуждалась в творчестве. Также Стоцкая поведала, что смогла научиться разделять время между работой и своей семьей. А в этом к ней приходят на помощь мама, любимый муж и няня.Но вместе с этим артистка совершенно не считает, что она карьеристка. Она останавливает свой выбор только на самых важных и интересных предложениях.Еще с большим удовольствием Анастасия рассказала, что Саша занимается гимнастикой, увлекается шахматами, фортепиано, рисованием и собирает конструктор. А Вероника еще очень мала.