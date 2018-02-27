Россия отложила запрет на ввоз молочной продукции из Беларусии

Ограничения касательно поставок в РФ ряда видов белорусского молока, а также сырья ввел российский надзорный орган 22 февраля. Запрет вводят на ввоз опасной молочной продукции: молочный белок, сывороточный концентрат, молочную наливную, сухую и концентрированную сыворотку, наливные пастеризованные, ультрапастеризованные, стерилизованные сливки. Поступившие на контрольные ветеринарные временные пункты товары данных категорий возвратят в БелоруссиюЗапрет ввели, когда в 32 поставках с начала года выявили нарушения санитарно-ветеринарных норм. При этом в 21 случае выявили следы антибиотиков и прочих вредных веществ. На молочную продукцию и упакованное молоко данные запреты не распространяются. Прибывшая 26 февраля из Минска делегация, собирается урегулировать в Москве вопросы касательно запрета на молочную продукцию.