Алена Кравец нашла доказательства предоставления секс-услуг Борисовой

Невзирая на это, неизвестные обнародовали в интернет откровенные публикации Даны Борисовой. На одном из снимков ведущая запечатлена в обнаженном виде. При этом на некоторых фото теледива демонстрирует свой оголенный бюст. Также поклонники начали обсуждать переписку, в которой звезда телевидения будто бы озвучивала стоимость предоставленных услуг сексуального характера, а также назначила встречу.Кравец давно знала касательно существования доказательств деятельности журналистки. Актриса поведала, что она не рассылала публикации, потому что посчитала этот поступок ниже её достоинства. Однако кто-то обнародовал в Сети компрометирующие фото, влияющие на репутацию Борисовой.