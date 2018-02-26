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Ученые сомневаются в возможности существования жизни в системе Proxima Centauri

Команда астрономов во главе с Мередит МакГрегор из Университета Карнеги обнаружила массивную звездную вспышку - энергичный взрыв излучения - от ближайшей до Солнца звезды Proxima Centauri, произошедший в марте 2017 года. Этот вывод ставит под сомненье пригодность ближайшего экзопланетного соседа нашей Солнечной системы Proxima b, который вращается вокруг Proxima Centauri.

Ученые сомневаются в возможности существования жизни в системе Proxima Centauri


Ученые обнаружили огромную вспышку при повторном анализе наблюдений, сделанных в прошлом году большим массивом ALMA, радиотелескопом, состоящим из 66 антенн.

При пиковой яркости он был в 10 раз ярче, чем самые большие вспышки Солнца, наблюдавшиеся при одинаковых длинах волн. Звездные вспышки хорошо изучены на длинах волн, обнаруженных ALMA, особенно вокруг звезд типа Proxima Centauri, называемых коричневыми карликами, которые являются наиболее распространенными в нашей галактике.

Вспышка увеличила яркость Proxima Centauri на 1000 раз за 10 секунд. Этому предшествовала меньшая вспышка; вместе взятое все мероприятие продолжалось менее двух минут из 10 часов, на протяжении которых ALMA наблюдала за звездой в период с января по март прошлого года.

Звездные вспышки случаются, когда сдвиг в магнитном поле звезды ускоряет электроны до скоростей, приближающихся к скорости света. Ускоренные электроны взаимодействуют с сильно заряженной плазмой, составляющей большую часть звезды, вызывая извержение, которое производит излучение по всему электромагнитному спектру.

«Вероятно, Proxima b был разрушен излучением высокой энергии во время этой вспышки. За миллиарды лет с момента образования Proxima b вспышки, подобные этой, могли испариться в любой атмосфере или океане и стерилизовать поверхность, что говорит о том, что обитаемость может включать в себя не просто правильное расстояние от звезды-хозяина до наличия жидкой воды», - объяснила Макгрегор, добавив, что уже известно, что Proxima Centauri испытывала регулярные, хотя и меньшие рентгеновские вспышки. Это обстоятельство существенно снижает вероятность развития на суперземле.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 20:00
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