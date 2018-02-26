АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Тибета: Оперная звезда Александра Давид - Неэль оставила карьеру ради науки и открыла людям секреты запретной Лхасы
EUR 68.92 USD 55.92
Курс валют на 27.02.2018

Пользователи Сети заметили, что отношения Анджелины Джоли и Брэда Питта стали теплее

Поклонники считают, что в отношениях Анджелины Джоли и Брэда Питта появилось больше тепла.

Пользователи Сети заметили, что отношения Анджелины Джоли и Брэда Питта стали теплее


Фанаты Анджелины Джоли и Брэда Питта радуются, поскольку заметили первые признаки тепла в их отношениях. Знаменитости договорились о том, чтобы восстановить свое деловое партнерство. Исходя из этого, поклонники считают, что на их личные отношения это только пойдет на пользу.

Также на данное время Анджелина и Брэд достигли соглашения по поводу вопроса общей коммерческой эксплуатации замка Мираваль, который находится во Франции. Звезды так же занимаются виноградником, который примыкает к замку и на основе этого они производят специальный сорт вина.

Стоит напомнить, что пара купила Мираваль в 2011 году и потратили на него 60 миллионов долларов. А потом им пришлось вложить в него еще 12 миллионов на его обновление. А уже в 2012 году начали производить вино, а продажи от него приносят им большие доходы.

Еще недавно между супругами велись ожесточенные споры из-за этого замка и виноградников. Джоли хотела продать, а деньги передать на благотворительность. Но Питту удалось ее убедить сохранить замок, посколько именно этого он и хотел, а фанаты в этом усмотрели сигнал сдвига их отношений.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 19:59
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Призовой фонд ЧЕ-2020 по футболу составит 371
Большую кольцевую линию метро Москвы достроят к
Из Сибири на территорию Рима пришли аномальные
В метро Москвы беременным будут выдавать
Росгвардия возьмет на вооружение современных
Журова отмечает, что РФ заработала достаточное
Коротченко пояснил, о чем говорит доставка в
Зеленый чай снижает эффект действия препаратов от
Ученые: Сидячий образ жизни может стать
Наличие жизни в самой сухой пустыне мира
The National Interest: На Ближнем Востоке может
Члены экипажа сняли британку с самолета из-за
Группа The Rolling Stones посетит Великобританию
НАТО перестало сотрудничать с Россией в области
Вмешательство человека изменило экосистемы
Депутат Милонов поддержал решение таиландских
Google Chrome получил долгожданную опцию для
Турция ввела в Африн полицейский и армейский
Ученый Мичио Каку предрекает контакт с
Беззеркальная фотокамера Canon EOS M50
Дизельный BMW X3 M получил экстремальную версию
В Кремле запланированы новые майские указы
В России утверждена государственная программа
Искусственный интеллект будет определять
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров удивил
Рэпер Face "атаковал" США на медведе и "переспал"
СМИ сообщают о расставании Эвана Макгрегора с
В Пскове пассажир застрелил таксиста и замерз в
Рэпер Птаха ответил критикам и пообещал вернуться
Дмитрий Дюжев поведал, как его обманом свели с
Просмотреть все новости