Пользователи Сети заметили, что отношения Анджелины Джоли и Брэда Питта стали теплее

Фанаты Анджелины Джоли и Брэда Питта радуются, поскольку заметили первые признаки тепла в их отношениях. Знаменитости договорились о том, чтобы восстановить свое деловое партнерство. Исходя из этого, поклонники считают, что на их личные отношения это только пойдет на пользу.Также на данное время Анджелина и Брэд достигли соглашения по поводу вопроса общей коммерческой эксплуатации замка Мираваль, который находится во Франции. Звезды так же занимаются виноградником, который примыкает к замку и на основе этого они производят специальный сорт вина.Стоит напомнить, что пара купила Мираваль в 2011 году и потратили на него 60 миллионов долларов. А потом им пришлось вложить в него еще 12 миллионов на его обновление. А уже в 2012 году начали производить вино, а продажи от него приносят им большие доходы.Еще недавно между супругами велись ожесточенные споры из-за этого замка и виноградников. Джоли хотела продать, а деньги передать на благотворительность. Но Питту удалось ее убедить сохранить замок, посколько именно этого он и хотел, а фанаты в этом усмотрели сигнал сдвига их отношений.