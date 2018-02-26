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Новая ИИ-камера следит за членами семьи

С первых минут работы ИИ-камера Lighthouse начинает запоминать всех домочадцев и в последствии способна различать членов семьи и незнакомых людей. Если в доме происходит что-то необычное, она сразу же оповещает об этом своего владельца через специальное приложение.

Новая ИИ-камера следит за членами семьи


Новейшую разработку представил стартап Lighthouse AI. Камера с ИИ-технологией обеспечивает жителям дома безопасность и следит за всеми, кто входит в её поле зрения. Это касается и гостей, домашних животных, курьеров, а также соседей. При этом особые 3D-сенсоры могут запоминать людей. Машинное обучение постоянно совершенствует технологию камеры и формирует наиболее целостную картину происходящего вокруг.

Качество записи - 1080р, работает камера круглосуточно, а записанное видео может храниться в облаке около месяца, после чего автоматически удаляется. Если настроить push-уведомления, то они будут приходить на смартфон, когда в доме появляется незнакомец.
Общество / Технологии
Добавил: Joanne Вчера, 20:33
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