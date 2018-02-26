Новая ИИ-камера следит за членами семьи

Новейшую разработку представил стартап Lighthouse AI. Камера с ИИ-технологией обеспечивает жителям дома безопасность и следит за всеми, кто входит в её поле зрения. Это касается и гостей, домашних животных, курьеров, а также соседей. При этом особые 3D-сенсоры могут запоминать людей. Машинное обучение постоянно совершенствует технологию камеры и формирует наиболее целостную картину происходящего вокруг.Качество записи - 1080р, работает камера круглосуточно, а записанное видео может храниться в облаке около месяца, после чего автоматически удаляется. Если настроить push-уведомления, то они будут приходить на смартфон, когда в доме появляется незнакомец.