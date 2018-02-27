Большую кольцевую линию метро Москвы достроят к концу 2022 года

Данная информация была передана Маратом Хуснуллиным, занимающим пост заместителя мера российской столицы. Он об этом сообщил в рамках открытия очередного участка Большой кольцевой линии 26 февраля. По словам российского чиновника к концу этого года мэрией планируется завершение строительства радиуса до столичной станции «Нижняя Масловка». Согласно предположениям, БКЛ после введения в полном объёме в эксплуатацию, станет самой протяженной в мире кольцевой веткой. Эксперты отмечают, что речь в данном случае ведётся про 69 км линий, которые в себя включают 31 станцию.Первенство в этом отношении сейчас удерживает Кольцевая линия метро Пекина. Её протяжённость составляет 57 км. Раньше Хуснуллин рассказал касательно формирования еще трех радикальных новых ветвей от Большой кольцевой линии российской столицы.