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Большую кольцевую линию метро Москвы достроят к концу 2022 года

На конец 2022 года запланировано завершение процесса строительства в Московском метро Большой кольцевой линии.

Большую кольцевую линию метро Москвы достроят к концу 2022 года

Данная информация была передана Маратом Хуснуллиным, занимающим пост заместителя мера российской столицы. Он об этом сообщил в рамках открытия очередного участка Большой кольцевой линии 26 февраля. По словам российского чиновника к концу этого года мэрией планируется завершение строительства радиуса до столичной станции «Нижняя Масловка». Согласно предположениям, БКЛ после введения в полном объёме в эксплуатацию, станет самой протяженной в мире кольцевой веткой. Эксперты отмечают, что речь в данном случае ведётся про 69 км линий, которые в себя включают 31 станцию.

Первенство в этом отношении сейчас удерживает Кольцевая линия метро Пекина. Её протяжённость составляет 57 км. Раньше Хуснуллин рассказал касательно формирования еще трех радикальных новых ветвей от Большой кольцевой линии российской столицы.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:00
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