В Москве у инкассаторов украли 4 миллиона рублей

В районе ТЦ «Водный» якобы ограбили инкассаторов на огромную сумму. В пресс-службе МВД столицы уточняют, что там действительно произошло ограбление. Но полицейские официально не подтверждают информацию, что деньги были украдены именно у инкассаторов.Как сообщил дежурный офицер, к правоохранителям обратились сотрудники некой организации и пожаловались на то, что неизвестные ограбили их предприятие, унеся крупную сумму денег. И уехали в автомобиле в неизвестном направлении.Сейчас на месте преступления работают сотрудники полиции, устанавливая все обстоятельства преступления. Устанавливается точная сумма материального ущерба.