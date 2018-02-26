В Москве у инкассаторов украли 4 миллиона рублей
В северном районе Москвы из автомобиля инкассаторов была похищена большая денежная сумма порядка 4 миллионов рублей.
В районе ТЦ «Водный» якобы ограбили инкассаторов на огромную сумму. В пресс-службе МВД столицы уточняют, что там действительно произошло ограбление. Но полицейские официально не подтверждают информацию, что деньги были украдены именно у инкассаторов.
Как сообщил дежурный офицер, к правоохранителям обратились сотрудники некой организации и пожаловались на то, что неизвестные ограбили их предприятие, унеся крупную сумму денег. И уехали в автомобиле в неизвестном направлении.
Сейчас на месте преступления работают сотрудники полиции, устанавливая все обстоятельства преступления. Устанавливается точная сумма материального ущерба.
В районе ТЦ «Водный» якобы ограбили инкассаторов на огромную сумму. В пресс-службе МВД столицы уточняют, что там действительно произошло ограбление. Но полицейские официально не подтверждают информацию, что деньги были украдены именно у инкассаторов.
Как сообщил дежурный офицер, к правоохранителям обратились сотрудники некой организации и пожаловались на то, что неизвестные ограбили их предприятие, унеся крупную сумму денег. И уехали в автомобиле в неизвестном направлении.
Сейчас на месте преступления работают сотрудники полиции, устанавливая все обстоятельства преступления. Устанавливается точная сумма материального ущерба.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 22:50