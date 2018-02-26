Пользователи Сети рассмотрели на видеоролике лицо дочери Ляйсан Утяшевой

Пару Павла Воли и Ляйсан Утяшевой считают одной из красивых в отечественном шоу-бизнесе. Но знаменитости не любят демонстрировать фотоснимки своих детей и стараются спрятать их от общественности. Они очень боятся, что сын или дочка может привлечь к себе ненужное внимание не совсем добрых людей.Спортсменка считает, что пока у ее детей неосознанный возраст, и они сами не могут сказать нравится ли им, когда их фотографируют, то лучше их тогда просто от этого оградить. Как только Роберт и София станут совершеннолетними и сами захотят выложить на своих страничках фото с родителями, то они препятствовать не будут.На днях Ляйсан поделилась видеороликом, на котором зрители рассмотрели профиль Софии. На ребенке была надета розовая юбка-пачка, и она занималась с лентой. К снимку Утяшева написала: «Гимнастка».Своим детям родители прививают любовь к спорту. Наследник, дочка и супруг Ляйсан каждое утро делают зарядку. Даже, когда мама отсутствует, то вся семья следует традициям, но уже под руководством папы. А сама молодая мама старается не есть мучное, поскольку оно мешает ей быть активной.