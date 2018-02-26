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Пользователи Сети рассмотрели на видеоролике лицо дочери Ляйсан Утяшевой

Поклонники на опубликованном видео из сториз рассмотрели лицо дочери Ляйсан Утяшевой.

Пользователи Сети рассмотрели на видеоролике лицо дочери Ляйсан Утяшевой


Пару Павла Воли и Ляйсан Утяшевой считают одной из красивых в отечественном шоу-бизнесе. Но знаменитости не любят демонстрировать фотоснимки своих детей и стараются спрятать их от общественности. Они очень боятся, что сын или дочка может привлечь к себе ненужное внимание не совсем добрых людей.

Спортсменка считает, что пока у ее детей неосознанный возраст, и они сами не могут сказать нравится ли им, когда их фотографируют, то лучше их тогда просто от этого оградить. Как только Роберт и София станут совершеннолетними и сами захотят выложить на своих страничках фото с родителями, то они препятствовать не будут.

Пользователи Сети рассмотрели на видеоролике лицо дочери Ляйсан Утяшевой


На днях Ляйсан поделилась видеороликом, на котором зрители рассмотрели профиль Софии. На ребенке была надета розовая юбка-пачка, и она занималась с лентой. К снимку Утяшева написала: «Гимнастка».

Своим детям родители прививают любовь к спорту. Наследник, дочка и супруг Ляйсан каждое утро делают зарядку. Даже, когда мама отсутствует, то вся семья следует традициям, но уже под руководством папы. А сама молодая мама старается не есть мучное, поскольку оно мешает ей быть активной.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 19:19
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