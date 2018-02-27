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В метро Москвы беременным будут выдавать спецзначки

В метро Москвы беременным пассажиркам начнут вручать спецзначки красного цвета, свидетельствующие об их состоянии. Такие значки подразумевают, что их владелицам должны уступать в вагоне свободное место.
В метро Москвы беременным будут выдавать спецзначки


Как уточняют представители столичной подземки, этот вид электротранспорта оценивается как повышенно опасный. И женщины в положении очень нуждаются в комфорте и безопасности во время поездок. Чтобы побудить людей быть внимательнее к другим и проводится эта социальная акция. Как рассказали представители метрополитена, такие социальные мероприятия не новы для Запада. В Нью-Йорке, Лондоне подобное уже было.

Все беременные женщины без предъявления каких-либо справок имеют возможность взять значок «Спасибо, что уступили место будущей маме» на стойках «Живое общение».

Добрая акция стартовала с сегодняшнего дня и продолжается пока в пилотном режиме. При условии получения положительных отзывов ее планируется сделать на постоянной основе.
Общество / Главные новости
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 05:00
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