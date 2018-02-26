Эксперты сообщают об ускоренном таянии льда в Западной Антарктиде

В новом исследовании ученые использовали передовую технологию обработки нескольких тысяч изображений со спутников для максимально точного определения скорости движения ледников. Изображения, спроектированные новой системой, показывают изменения посредством цветов, от красного до желтого.Специалисты отметили, что ледники в некоторых частях западной Антарктиды тают значительно скорее, чем в восточных. Данное заключение означает, что с каждым годом все меньше снега заменяет лед, тающий в летний период, в результате чего количество последнего катастрофически падает, и темпы этого процесса ускоряются.Ученые остерегают, что большая часть льда в западной части Антарктиды нестабильна, поэтому от ледников могут отколоться крупные валы, что приведет к резкому и относительно быстрому подъему уровня мирового океана. Если все западные ледники растают, уровень океана поднимется на целых три метра.