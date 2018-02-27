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Росгвардия возьмет на вооружение современных боевых роботов

Средства массовой информации сообщают касательно возможного принятия на вооружение России современных боевых роботов. Росгвардию пригласили в рабочую группу при МО по развитию робототехники.

Росгвардия возьмет на вооружение современных боевых роботов

Как стало известно, Росгвардия на вооружение может принять специальных боевых роботов. В свою очередь они станут совместным продуктом эффективной работы со специалистами МО. Информация касательно такого нововведения была передана СМИ со ссылкой на генерал-полковника Меликова ВС РФ. Он отмечает, что факт сотрудничества является важным шагом в ходе развития современной робототехники.

Имеется официальная информация, что в рамках главного управления научно-исследовательской деятельности Министерства Обороны Российской Федерации, проводятся испытания, а также тестирование современных разработок. Среди потенциальных роботов, возможно попадающих в использование Росгвардии, значатся «Уран-9», «Нерехта», «Кунгас».
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
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