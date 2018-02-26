В Пскове пассажир застрелил таксиста и замерз в лесу

Под Псковом в одиноко стоящей машине такси нашли мужской труп с простреленной головой. В салоне также обнаружили обрез с патронами. Когда правоохранители осматривали близлежащую лесную местность, им «посчастливилось» обнаружить еще один труп, на этот раз – замерзший.По факту убийства было открыто уголовное производство. В ходе расследования прорабатываются несколько версий случившегося. Одна из них предполагает, что у замерзшего мужчины и администратора заведения, где тот проводил время, возникла ссора из-за утерянного номерка от гардероба. Тогда пьяный клиент, вызвав такси, отправился домой за обрезом и патронами. Когда водитель не захотел везти его вооруженного обратно, он его застрелил, а сам занял водительское место.По дороге он привлек внимание сотрудников ДПС и они за ним погнались. Убегая от погони, он выехал из города. В конце концов после всех приключений человек умер от переохлаждения.