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Журова отмечает, что РФ заработала достаточное количество медалей на Олимпиаде

Светлана Журова, ранее известная конькобежка, депутат ГД РФ, прокомментировала итоги зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

Журова отмечает, что РФ заработала достаточное количество медалей на Олимпиаде

Она заявила, что атлеты РФ смогли добыть достаточное количество наград, в число которых входят серебряные и бронзовые медали. Российские спортсмены завоевали даже награды, на которые они не рассчитывали. Журова, объясняя свои слова, заявила, что всех по-настоящему сильных спортсменов из РФ просто не допустили к Олимпийским Играм. Вследствие этого никто не ждал чуда от атлетов, допущенных к Играм.

"Политэксперт" отмечает, что раньше участие в Олимпиаде российских атлетов прокомментировали американцы. При этом соответствующий материал появился в издании Forbes. Западные журналисты участие РФ в Олимпиаде назвали "большой победой, а также большим поражением". Журналисты обратили своё внимание на Евгению Медведеву и Алину Загитову. Российские юные фигуристки на Западе произвели настоящий фурор.
Спорт
Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00
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