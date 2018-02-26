Обнажённая Кендалл Дженнер снялась в провокационной фотосессии

На одной из публикаций Дженнер запечатлена сидя на маленьком столе в костюме «Евы». Подписчики, еле отошедшие от шока, начали активно лайкать пост. Фото в течение двадцати двух часов сумело собрать более 4 миллионов отметок «Мне нравится» и 62 тысяч комментариев. Поклонники писали, что поражены красотой модели, при этом хотели бы оказаться на месте её фотографа.Дженнер постоянно удивляет своих многочисленных фолловеров. Совсем недавно в её микроблоге красовались публикации в дождевике, который накинут на обнажённое тело знаменитости.