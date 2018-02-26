Члены экипажа сняли британку с самолета из-за жалобы на критические дни

Они услышали слова девушки о небольших болях в животе, сказанные спутнику, после чего попросили пассажиров покинуть салон. Люди заплатили за билеты 1000 долларов, но вместо полета молодая особа была доставлена в медпункт и прошла врачебный осмотр, после чего ей выписали нужные препараты.Туристы смогли потом доплатить 600 долларов и поменять билеты, чтобы попасть на курорт с испорченным настроением. Сотрудники авиакомпании не нашли нарушений в действиях экипажа, потому что девушке могло стать плохо во время полета, когда невозможно оказать нужную помощь. Пользователи сетей назвали такие действия странными и отметили, что наши стюардессы даже не обращают внимания на разговоры людей.