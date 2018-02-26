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Лолита поделилась своими мыслями об "оккупации" Иркутска китайцами

Недавно певица Лолита сделала заявление об "оккупации" Иркутска Китайцами.

Лолита поделилась своими мыслями об "оккупации" Иркутска китайцами


На данный момент она находится в турне по Сибири и регулярно отписывается своим подписчикам в социальных сетях. Заявление звезды привело ее поклонников к разным эмоциям. Были те, кто оценил подобный юмор Лолиты Милявской, но и те кто пришел в разочарование от ее суждений. Певица сообщает: «В Иркутске большое количество китайцев. Буквально каждая вывеска на китайском языке, практически ничего не осталось!». Стоит заметить, что Милявская всегда приводила в восторг и своих сотрудников по сцене прямолинейностью. Благодаря этому многие ее уважают, а кто-то даже побаивается. Конечно, не у каждого появится желание услышать про себя горькую правду, но вступать в разногласие со звездой явно не стоит.

Ко всему прочему звезда собирает огромные концертные залы фанатов, показывая феерические, потрясающие своей живостью номера. В ближайшее время Лолита совершит тур в разных городах Сибири.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Вчера, 22:49
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