Коротченко пояснил, о чем говорит доставка в Сирию российских истребителей Су-57
Игорь Коротченко, являющийся военным экспертом, а также ведущим редактором журнала «Национальная оборона», заявил, про то, о чём свидетельствует отправка четырех российских истребителей 5-го поколения Су-57 на территорию Сирии.
Коротченко заметил, что это означает успешное окончание первого этапа государственных испытаний этой техники. Направление в Сирию четырёх единиц Су-57 свидетельствует про уверенность компании-разработчика «Сухой», а также МО РФ в том, что вдали от России имеются основания рассчитывать на успешное проведение опытно-боевой эксплуатации российского истребителя пятой генерации в условиях ведения реальных военных действий.
Целями переброски в Хмеймим версий Су-57 являются обработка новых видов управляемого бомбового/ракетного вооружения, тестирование радиолокационного бортового комплекса, а также подтверждение тактико-технических его характеристик в реальных боевых условиях.
Коротченко заметил, что это означает успешное окончание первого этапа государственных испытаний этой техники. Направление в Сирию четырёх единиц Су-57 свидетельствует про уверенность компании-разработчика «Сухой», а также МО РФ в том, что вдали от России имеются основания рассчитывать на успешное проведение опытно-боевой эксплуатации российского истребителя пятой генерации в условиях ведения реальных военных действий.
Целями переброски в Хмеймим версий Су-57 являются обработка новых видов управляемого бомбового/ракетного вооружения, тестирование радиолокационного бортового комплекса, а также подтверждение тактико-технических его характеристик в реальных боевых условиях.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 02:00