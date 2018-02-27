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Коротченко пояснил, о чем говорит доставка в Сирию российских истребителей Су-57

Игорь Коротченко, являющийся военным экспертом, а также ведущим редактором журнала «Национальная оборона», заявил, про то, о чём свидетельствует отправка четырех российских истребителей 5-го поколения Су-57 на территорию Сирии.

Коротченко пояснил, о чем говорит доставка в Сирию российских истребителей Су-57

Коротченко заметил, что это означает успешное окончание первого этапа государственных испытаний этой техники. Направление в Сирию четырёх единиц Су-57 свидетельствует про уверенность компании-разработчика «Сухой», а также МО РФ в том, что вдали от России имеются основания рассчитывать на успешное проведение опытно-боевой эксплуатации российского истребителя пятой генерации в условиях ведения реальных военных действий.

Целями переброски в Хмеймим версий Су-57 являются обработка новых видов управляемого бомбового/ракетного вооружения, тестирование радиолокационного бортового комплекса, а также подтверждение тактико-технических его характеристик в реальных боевых условиях.
Политика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 02:00
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