Коротченко пояснил, о чем говорит доставка в Сирию российских истребителей Су-57

Коротченко заметил, что это означает успешное окончание первого этапа государственных испытаний этой техники. Направление в Сирию четырёх единиц Су-57 свидетельствует про уверенность компании-разработчика «Сухой», а также МО РФ в том, что вдали от России имеются основания рассчитывать на успешное проведение опытно-боевой эксплуатации российского истребителя пятой генерации в условиях ведения реальных военных действий.Целями переброски в Хмеймим версий Су-57 являются обработка новых видов управляемого бомбового/ракетного вооружения, тестирование радиолокационного бортового комплекса, а также подтверждение тактико-технических его характеристик в реальных боевых условиях.