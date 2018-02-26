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Наследница Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова блистала на Ломоносовском балу

Московская Ломоносовская школа провела традиционный бал для старшеклассников, где блистала наследница актрисы Елизавета Хорошилова. Екатерина Климова опубликовала фото в Instagram, после чего поклонники написали много позитивных комментариев.

Несмотря на недавний перевод в престижную школу, 15-летняя красавица уже стала участницей события, хотя сильно нервничала перед первым дебютом. Она надела наряд пастельных оттенков, выгодно подчеркнувший стройные формы фигуры, а также дополнила романтический образ локонами, спадающими с плеч.

Наследница Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова блистала на Ломоносовском балу


Подписчики назвали Елизавету прекрасным юным цветком, которая станет в будущем королевой. Многие люди похвалили Екатерину Климову за удачный выбор платья для дочери, позволившее ей окунуться в мир прошедшей эпохи и ощутить атмосферу аристократизма на празднике.
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Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:09
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