Наследница Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова блистала на Ломоносовском балу

Несмотря на недавний перевод в престижную школу, 15-летняя красавица уже стала участницей события, хотя сильно нервничала перед первым дебютом. Она надела наряд пастельных оттенков, выгодно подчеркнувший стройные формы фигуры, а также дополнила романтический образ локонами, спадающими с плеч.Подписчики назвали Елизавету прекрасным юным цветком, которая станет в будущем королевой. Многие люди похвалили Екатерину Климову за удачный выбор платья для дочери, позволившее ей окунуться в мир прошедшей эпохи и ощутить атмосферу аристократизма на празднике.