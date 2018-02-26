В России утверждена государственная программа вооружения

Программа вооружения является рассчитанной на 10 лет. Ее реализация стартует в 2018 году. Многие данные, получены для данной программы во время практического применения вооружений на территории Сирии. Военным в данном случае удалось оценить эффективность применения разных видов техники непосредственно в боевых условиях. В сирийской операции применялось более 200 типов техники/оружия. Все образцы прошли испытания в экстремальных различных условиях окружающей среды. В новой ГПВ имеется защита самолетов от возможного огневого поражения, разведывательные и ударные БПЛА, интеллектуальные системы, робототехника.Государственной программой вооружения предполагается развитие космического оружия, а также высокоточных неядерных систем. Данные шаги станут ответом на программу «глобального удара», реализуемую США.