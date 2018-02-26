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СМИ сообщают о расставании Эвана Макгрегора с молодой подругой

Эван Макгрегор, являющийся шотландским актёром, расстался с молодой возлюбленной, актрисой Мэри Элизабет Уинстед, ради которой звезда кино развёлся с женой Ив Мавракис.

СМИ сообщают о расставании Эвана Макгрегора с молодой подругой

Макгрегор и 33-летняя Уинстед встречались совсем недолго, невзирая на то, что актер ради неё ушел из семьи. Мэри просто надоело слышать слово “разлучница”, так как именно её фанаты звезды “Звездных войн” обвиняют в том, что Эван развелся с супругой. У артиста в браке с Мавракис родилось четверо детей.

СМИ сообщает, что тридцатитрёхлетнюю актрису оскорбляло ещё то, что именно её обвиняют в случившемся, при этом, не рассматривая того, что отношения Макгрегор с супругой просто изжили себя. В результате голливудский актёр остался один. Однако влюбленные официально данные слухи не комментировали.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:55
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