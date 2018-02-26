Депутат Милонов поддержал решение таиландских властей по поводу тюремного заключения Алекса Лесли

Он считает этого человека негодяем и нелестно отзывался об участниках тренингов. Злоумышленник заслужил наказание, и должен долгое время оставаться за решеткой. Также депутата поддержал глава отечественного порнобизнеса. Сергей Прянишников считает, что Алекс Лесли заслуживает высшей меры наказания.Сам тренер был арестован в Паттайе, планируя проводить на курорте свои уроки любви. Стоимость курса для одного человека составила 600 долларов, а также 40 лиц пожелали принять участие в незаконном мероприятии.