Депутат Милонов поддержал решение таиландских властей по поводу тюремного заключения Алекса Лесли
СМИ сообщали, что таиландские власти задержали скандального секс-тренера и его последователей. Во время интервью для сотрудников “Пятого канала” депутат Милонов поддержал их решение по поводу тюремного заключения Алекса Лесли.
Он считает этого человека негодяем и нелестно отзывался об участниках тренингов. Злоумышленник заслужил наказание, и должен долгое время оставаться за решеткой. Также депутата поддержал глава отечественного порнобизнеса. Сергей Прянишников считает, что Алекс Лесли заслуживает высшей меры наказания.
Сам тренер был арестован в Паттайе, планируя проводить на курорте свои уроки любви. Стоимость курса для одного человека составила 600 долларов, а также 40 лиц пожелали принять участие в незаконном мероприятии.
Он считает этого человека негодяем и нелестно отзывался об участниках тренингов. Злоумышленник заслужил наказание, и должен долгое время оставаться за решеткой. Также депутата поддержал глава отечественного порнобизнеса. Сергей Прянишников считает, что Алекс Лесли заслуживает высшей меры наказания.
Сам тренер был арестован в Паттайе, планируя проводить на курорте свои уроки любви. Стоимость курса для одного человека составила 600 долларов, а также 40 лиц пожелали принять участие в незаконном мероприятии.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:35