The National Interest: На Ближнем Востоке может разгореться большая война

Очень тревожные сигналы дает общественности ситуация, которая складывается в последние месяцы на Ближнем Востоке. Большинство экспертов, анализируя отношения между Ираном и Израилем прогнозируют, что в 2019 году возможен новый военный конфликт, затрагивающий все соседние государства. К таким выводам приводят в регионе активные действия Тегерана, внутренние проблемы, существующие в Иране. По мнению ряда аналитиков, война уже началась. Этому подтверждением являются первые столкновения, произошедшие между армией Ирана, а также Израиля. Ситуация дальше будет только усугубляться.Стоит напомнить, что в феврале этого года военные Израиля перехватили беспилотник, который летел со стороны Ирана. На это в ответ нанесла удар израильская армия.