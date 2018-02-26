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The National Interest: На Ближнем Востоке может разгореться большая война

Между Израилем, а также Ираном в 2019 году может начаться война. Данное мнение было высказано экспертами The National Interest, проанализировав ситуацию, складывающуюся в регионе.

The National Interest: На Ближнем Востоке может разгореться большая война

Очень тревожные сигналы дает общественности ситуация, которая складывается в последние месяцы на Ближнем Востоке. Большинство экспертов, анализируя отношения между Ираном и Израилем прогнозируют, что в 2019 году возможен новый военный конфликт, затрагивающий все соседние государства. К таким выводам приводят в регионе активные действия Тегерана, внутренние проблемы, существующие в Иране. По мнению ряда аналитиков, война уже началась. Этому подтверждением являются первые столкновения, произошедшие между армией Ирана, а также Израиля. Ситуация дальше будет только усугубляться.

Стоит напомнить, что в феврале этого года военные Израиля перехватили беспилотник, который летел со стороны Ирана. На это в ответ нанесла удар израильская армия.
Политика / Главные новости
Добавил: tantan61 Вчера, 23:55
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