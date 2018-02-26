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Компания Харви Вайнштейна собирается заявить о своем банкротстве

Подобное решение возникло после провальных переговоров по поводу продажи кинокомпании Харви Вайнштейна группе инвесторов.
Компания Харви Вайнштейна собирается заявить о своем банкротстве


Один из учредителей кинокомпании Weinstein Company – скандально известный продюсер, обвиняемый множеством женщин в домогательствах. Провалившиеся переговоры с группой инвесторов во главе с Марией Контрерас-Суит, которые были готовы покупать детище Вайнштейна за 300 миллионов долларов, стали решающим фактором для объявления Weinstein Company банкротом. Заявить о банкротстве Харви Вайнштейн собирается в ближайшее время.

Подобное решение было принято на совете директоров в минувшее воскресенье. По словам руководства, это – нежелательный шаг и для сотрудников, и для кредиторов. Но иного способа сохранить оставшуюся стоимость активов руководство не видит.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 20:09
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