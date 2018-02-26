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Александр Семчев откровенно признался, что не испытывал нежных чувств к старшим детям

Александр Семчев рассказал о том, что к своим старшим детям не испытывал нежных чувств.

Александр Семчев откровенно признался, что не испытывал нежных чувств к старшим детям


У киноактера Александра Семчева имеется три сына, но об одном из них общественности стало известно совсем недавно. За плечами артиста два брака, от первого союза у него есть наследник Кирилл.

Александр был очень счастлив, находясь в браке с женой Людмилой, которая подарила ему сына Федора. Ребенку на данный момент почти 13 лет. Семчев рассказывает о своем младшем наследнике со слезами на глазах. Он очень извиняется перед своими старшими детьми, но по-настоящему он понял все счастье отцовства только с Федором.

К сожалению, с мамой младшего ребенка Александр расстался, но это не мешает ему все свое свободное время проводитьс ним. Они живут рядом и видятся каждый день. Он договорился с бывшей женой, что они сделают все возможное, чтобы не травмировать ребенка.

В 2014 году появилась информация о его внебрачном сыне. Актер знал о существовании Павла и регулярно платил алименты, но никому старался об этом не рассказывать. Семчев признался, что не испытывал нежных чувств к первым детям и своему внебрачному сыну.

Павел рос далеко, Александр ему помогал, но желания видеться с ним у актера не возникало. Семчев публично извинился перед ним и готов наладить отношения.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 17:36
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