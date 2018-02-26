Александр Семчев откровенно признался, что не испытывал нежных чувств к старшим детям

У киноактера Александра Семчева имеется три сына, но об одном из них общественности стало известно совсем недавно. За плечами артиста два брака, от первого союза у него есть наследник Кирилл.Александр был очень счастлив, находясь в браке с женой Людмилой, которая подарила ему сына Федора. Ребенку на данный момент почти 13 лет. Семчев рассказывает о своем младшем наследнике со слезами на глазах. Он очень извиняется перед своими старшими детьми, но по-настоящему он понял все счастье отцовства только с Федором.К сожалению, с мамой младшего ребенка Александр расстался, но это не мешает ему все свое свободное время проводитьс ним. Они живут рядом и видятся каждый день. Он договорился с бывшей женой, что они сделают все возможное, чтобы не травмировать ребенка.В 2014 году появилась информация о его внебрачном сыне. Актер знал о существовании Павла и регулярно платил алименты, но никому старался об этом не рассказывать. Семчев признался, что не испытывал нежных чувств к первым детям и своему внебрачному сыну.Павел рос далеко, Александр ему помогал, но желания видеться с ним у актера не возникало. Семчев публично извинился перед ним и готов наладить отношения.