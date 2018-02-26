Ватикан открыл курсы экзорцистов для священников

Служители церкви пытаются помочь грешникам, обращающимся к ним с разными просьбами, но многие ситуации в данном направлении были обречены на провал из-за неопытности священников. Они не могут справиться с изгнанием бесов из служителей сатанинских культов или разрушить такие секты.Также люди страдают от действий самоучек, считающих себя экзорцистами. Данная профессия важна не меньше, чем светские аналоги, но больше всего случаев подселения сущностей было у лиц, увлекающихся гаданиями на Таро, когда они желали таким способом привлечь в дом удачу и деньги.