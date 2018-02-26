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Ватикан открыл курсы экзорцистов для священников

Британские журналисты во время беседы со священником Бенгно Паллила узнали, что Ватикан открыл курсы экзорцистов. Данная тема стала актуальной в мире, а потому все желающие католики могут совершенствовать свои навыки на занятиях.

Служители церкви пытаются помочь грешникам, обращающимся к ним с разными просьбами, но многие ситуации в данном направлении были обречены на провал из-за неопытности священников. Они не могут справиться с изгнанием бесов из служителей сатанинских культов или разрушить такие секты.

Ватикан открыл курсы экзорцистов для священников


Также люди страдают от действий самоучек, считающих себя экзорцистами. Данная профессия важна не меньше, чем светские аналоги, но больше всего случаев подселения сущностей было у лиц, увлекающихся гаданиями на Таро, когда они желали таким способом привлечь в дом удачу и деньги.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:10
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