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Дизельный BMW X3 M получил экстремальную версию от Alpina

Специалисты немецкого тюнинг-ателье Alpina разработали на базе модели BMW X3 M экстремальную версию кроссовера Alpina XD3 с дизельным силовым агрегатом. Отмечается, что данная модель до первой «сотки» разгоняется за 4,9 секунды.

Дизельный BMW X3 M получил экстремальную версию от Alpina


Так как в Европе дизельные автомобили продолжают пользоваться спросом, то баварские специалисты решили разработать экстремальную версию компактного кроссовера Alpina XD3. В подкапотном пространстве автомобиля установлен 6-цилиндровый силовой агрегат, работающий на дизельном топливе. Объём двигателя составляет 3,0 литра, а его производительность 333 лошадиные силы. Данный агрегат оснащён системой двойного турбонаддува и прямым впрыском топлива с повышенным давлением. На 100 километров пути кроссоверу требуется 9 литров топлива.

Данные показатели могут показаться не такими внушительными, но учитывая тот факт, что Alpina XD3 способен разгоняться до 100 км/час за 4,9 секунды, автомобиль можно считать одним из самых быстрых дизельных кроссоверов в мире. В продажу Alpina XD3 поступит в 2019 году.
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Добавил: Алина Вчера, 23:15
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