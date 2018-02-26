В Кремле запланированы новые майские указы

Они содержали информацию про зарплаты бюджетников, предписывали проведения определённых мероприятий для обеспечения россиян доступным жильем, а также прочие цели, которые касаются самых разных областей. Это всё должны выполнить на протяжении 2012 — 2020 г.г. Пока неизвестно точное содержание новых указов. По всей видимости, главной их темой будет борьба с бедностью. Возможными готовящимися мерами может оказаться увеличение расходов на инфраструктуру и человеческий капитал, фокусировка социальной поддержки в отношении нуждающихся россиян.Минфин выдвинуло инициативу касательно перехода на социальную адресную помощь. Чиновники хотят начать учёт критериев нуждаемости в случае предоставления пособий, денежных выплат, льгот, материальной помощи.