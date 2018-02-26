В Кремле запланированы новые майские указы
Администрация президента РФ готовит пакет майских новых указов. Путин после победы на президентских выборах 2012 года, подписал одиннадцать президентских указов.
Они содержали информацию про зарплаты бюджетников, предписывали проведения определённых мероприятий для обеспечения россиян доступным жильем, а также прочие цели, которые касаются самых разных областей. Это всё должны выполнить на протяжении 2012 — 2020 г.г. Пока неизвестно точное содержание новых указов. По всей видимости, главной их темой будет борьба с бедностью. Возможными готовящимися мерами может оказаться увеличение расходов на инфраструктуру и человеческий капитал, фокусировка социальной поддержки в отношении нуждающихся россиян.
Минфин выдвинуло инициативу касательно перехода на социальную адресную помощь. Чиновники хотят начать учёт критериев нуждаемости в случае предоставления пособий, денежных выплат, льгот, материальной помощи.
Они содержали информацию про зарплаты бюджетников, предписывали проведения определённых мероприятий для обеспечения россиян доступным жильем, а также прочие цели, которые касаются самых разных областей. Это всё должны выполнить на протяжении 2012 — 2020 г.г. Пока неизвестно точное содержание новых указов. По всей видимости, главной их темой будет борьба с бедностью. Возможными готовящимися мерами может оказаться увеличение расходов на инфраструктуру и человеческий капитал, фокусировка социальной поддержки в отношении нуждающихся россиян.
Минфин выдвинуло инициативу касательно перехода на социальную адресную помощь. Чиновники хотят начать учёт критериев нуждаемости в случае предоставления пособий, денежных выплат, льгот, материальной помощи.
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:10