В квартирах жителей Ярославля из кранов течет черная вода

Местный “Водоканал” не реагировал на сообщение горожан, обеспокоенных неприятными запахами жидкости, ссылаясь на занятые линии. Сейчас терпение людей лопнуло, потому что горячая масса имеет цвет смолы. Многие пользователи сетей иронично отметили, что зловещий Лорд Ситхов подчинил волю сотрудников учреждения.Теперь он использует водные ресурсы для своих целей, но большинство юзеров были шокированы таким зрелищем. Они не стеснялись в выражениях, описывая ситуацию с пострадавшими жильцами, после чего мэрия пообещала найти виновников и привлечь их к ответственности.