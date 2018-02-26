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В квартирах жителей Ярославля из кранов течет черная вода

Жители Ярославля решили опубликовать фото воды, текущей из их кранов в квартирах. Они не могут понять, откуда взялась черная жидкость, которую многие шутники сравнили с “угольной колой” Дарта Вейдера.

Местный “Водоканал” не реагировал на сообщение горожан, обеспокоенных неприятными запахами жидкости, ссылаясь на занятые линии. Сейчас терпение людей лопнуло, потому что горячая масса имеет цвет смолы. Многие пользователи сетей иронично отметили, что зловещий Лорд Ситхов подчинил волю сотрудников учреждения.

В квартирах жителей Ярославля из кранов течет черная вода


Теперь он использует водные ресурсы для своих целей, но большинство юзеров были шокированы таким зрелищем. Они не стеснялись в выражениях, описывая ситуацию с пострадавшими жильцами, после чего мэрия пообещала найти виновников и привлечь их к ответственности.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:49
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