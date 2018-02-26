Группа The Rolling Stones посетит Великобританию и Ирландию впервые за пять лет

Турне начинается в конце весны текущего года в Дублине, а заканчивается 19 июня в Лондоне. Мик Джаггер, известный как вокалист группы рассказал, что все музыканты из группы с удовольствием согласились гастролировать по городам, которые не посещали на протяжении долгого времени.«Группа уже ждет возвращения на сцены Великобритании и Ирландии», - добавил Джаггер в интервью. Последний тур по Великобритании группа проводила в 2013 году. Напомним, что группа начала свою карьеру еще в 1962 году и за все время существования создала десятки студийных альбомов и была включена в Зал славы рок-н-ролла.