Турция ввела в Африн полицейский и армейский спецназ

Подразделения в регион вступили с 2 направлений. Жандармерия и полиция должны препятствовать проникновению террористов в зачищенные населенные пункты и села. Также к границе турецкого государства с Сирией продолжают перебрасывать бронетехнику в провинции Килис. 20 января ВС Турции начали операцию "Оливковая ветвь", в ходе которой осуществляется массированный артиллерийский обстрел имеющихся позиций террористов PYD в районе Африн к северу Сирии. В этой операции задействовали отряды сирийской оппозиции. Операцию в Африне координирует Хулуси Акар - начальник турецкого Генштаба.Целью операции на северо-западе Сирии является защита турецкой границы, обеспечение безопасности, стабильности в регионе, нейтрализация боевиков курдских образований и ИГ (запрещена в РФ).