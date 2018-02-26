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Турция ввела в Африн полицейский и армейский спецназ

Силы специального назначения жандармерии и полиции Турции вошли в ходе контртеррористической операции "Оливковая ветвь" на территорию Африна.

Турция ввела в Африн полицейский и армейский спецназ

Подразделения в регион вступили с 2 направлений. Жандармерия и полиция должны препятствовать проникновению террористов в зачищенные населенные пункты и села. Также к границе турецкого государства с Сирией продолжают перебрасывать бронетехнику в провинции Килис. 20 января ВС Турции начали операцию "Оливковая ветвь", в ходе которой осуществляется массированный артиллерийский обстрел имеющихся позиций террористов PYD в районе Африн к северу Сирии. В этой операции задействовали отряды сирийской оппозиции. Операцию в Африне координирует Хулуси Акар - начальник турецкого Генштаба.

Целью операции на северо-западе Сирии является защита турецкой границы, обеспечение безопасности, стабильности в регионе, нейтрализация боевиков курдских образований и ИГ (запрещена в РФ).
Политика
Добавил: tantan61 Вчера, 23:25
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