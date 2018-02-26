Пекло Восточной Гуты: ВКС РФ ответили американцам за ЧВК Вагнера
Новейшие истребители пятого поколения Су-57, накануне переброшенные на сирийскую авиабазу Хмеймим, на протяжении суток работали по позициям террористических формирований в Восточной Гуте – пригороду Дамаска, находящемся под контролем радикальных группировок «Джебхат Ан-Нусра», «Джейш Аль-Ислам» и «Ахрар аш-Шам»(организации запрещены в РФ) более пяти лет.
СМИ связывают ликвидацию позиций и тренировочных лагерей исламистов в Восточной Гуте, некоторые из которых курировали инструктора коалиции и сотрудники американских ЧВК, с атакой ВВС США на колонну союзных Дамаску сил и группу Вагнера под Дейр-эз Зором 7 февраля, назвав зачистку Гуты местью за циничный расстрел позиций в Хишаме.
Напомним, коалиция задействовала в налете истребители F-15E «Strike Eagle», ударные БЛА MQ-9 «Reaper», ударные вертолеты AH-64 «Apache», стратегический бомбардировщик B-52 и летающие артбатареи АС-130, заведомо зная, что противник в отсутствии противовоздушных средств не мог оказать сопротивление авиации. Очевидно, в честном бою расклад бы был совершенно иным.
Атака США вызвала серьезный резонанс в Сети, при этом финансируемые западными НКО СМИ активно спекулировали на теме, не просто завышая число погибших добровольцев в результате обстрела, но и открыто называя беспринципную атаку на позиции союзных Дамаску сил победой американцев. При этом осведомленные источники, в том числе один из руководителей ЧВК Вагнера Андрей Трошев, обозначили потери погибшими в 14 человек.
Безусловно, циничными действиями под Дейр-эз Зором коалиция пересекла красную черту, и Шойгу на фоне абсолютно бесцеремонного поведения США, находящихся в Сирии незаконно, просто не мог не ответить за расстрел россиян. При этом американская сторона не ожидала, что переброшенная в Сирию новейшая техника сходу начнет атаковать Восточную Гуту, где, по данным СМИ, также базируется не менее 2000 сотрудников западных ЧВК, военные инструкторы и бойцы коалиции, осуществляющие подготовку радикалов.
Еще больше США не ожидали того, что удары всего двух российских «пятерок» сравняют позиции террористов, которые по совместительству являются и базами коалиции, с землей всего за сутки, фактически унизив продемонстрированные под Дейр-эз Зором возможности ВВС США. Правда, пока американцы думают лишь о том, как быстро и желательно незаметно эвакуировать своих военных из горячей точки, а также вывезти «200-х» и «300-х», счет которым, по данным СМИ, идет на сотни.
Для этого политики стран коалиции настойчиво просят Россию поддержать резолюцию Совбеза ООН о 30-дневном прекращении огня в Восточной Гуте. Что говорит не только об игре Запада на стороне террористов, но и подтверждает предположения о внушительном числе погибших и раненых «специалистов» в пригороде Дамаска, которых, если верить басням США про борьбу с терроризмом, там быть не должно по определению. Но все понимают, что единственной целью Вашингтона в Сирии является свержение правительства Дамаска и раздел Сирии на зоны влияния между союзниками.
СМИ связывают ликвидацию позиций и тренировочных лагерей исламистов в Восточной Гуте, некоторые из которых курировали инструктора коалиции и сотрудники американских ЧВК, с атакой ВВС США на колонну союзных Дамаску сил и группу Вагнера под Дейр-эз Зором 7 февраля, назвав зачистку Гуты местью за циничный расстрел позиций в Хишаме.
Напомним, коалиция задействовала в налете истребители F-15E «Strike Eagle», ударные БЛА MQ-9 «Reaper», ударные вертолеты AH-64 «Apache», стратегический бомбардировщик B-52 и летающие артбатареи АС-130, заведомо зная, что противник в отсутствии противовоздушных средств не мог оказать сопротивление авиации. Очевидно, в честном бою расклад бы был совершенно иным.
Атака США вызвала серьезный резонанс в Сети, при этом финансируемые западными НКО СМИ активно спекулировали на теме, не просто завышая число погибших добровольцев в результате обстрела, но и открыто называя беспринципную атаку на позиции союзных Дамаску сил победой американцев. При этом осведомленные источники, в том числе один из руководителей ЧВК Вагнера Андрей Трошев, обозначили потери погибшими в 14 человек.
Безусловно, циничными действиями под Дейр-эз Зором коалиция пересекла красную черту, и Шойгу на фоне абсолютно бесцеремонного поведения США, находящихся в Сирии незаконно, просто не мог не ответить за расстрел россиян. При этом американская сторона не ожидала, что переброшенная в Сирию новейшая техника сходу начнет атаковать Восточную Гуту, где, по данным СМИ, также базируется не менее 2000 сотрудников западных ЧВК, военные инструкторы и бойцы коалиции, осуществляющие подготовку радикалов.
Еще больше США не ожидали того, что удары всего двух российских «пятерок» сравняют позиции террористов, которые по совместительству являются и базами коалиции, с землей всего за сутки, фактически унизив продемонстрированные под Дейр-эз Зором возможности ВВС США. Правда, пока американцы думают лишь о том, как быстро и желательно незаметно эвакуировать своих военных из горячей точки, а также вывезти «200-х» и «300-х», счет которым, по данным СМИ, идет на сотни.
Для этого политики стран коалиции настойчиво просят Россию поддержать резолюцию Совбеза ООН о 30-дневном прекращении огня в Восточной Гуте. Что говорит не только об игре Запада на стороне террористов, но и подтверждает предположения о внушительном числе погибших и раненых «специалистов» в пригороде Дамаска, которых, если верить басням США про борьбу с терроризмом, там быть не должно по определению. Но все понимают, что единственной целью Вашингтона в Сирии является свержение правительства Дамаска и раздел Сирии на зоны влияния между союзниками.
Происшествия
Добавил: Роман Сегодня, 16:49