Пилот военного вертолета рассказал СМИ о треугольном НЛО в Ираке

В 2005 г мужчина совершал очередной прогон транспорта, пролетая возле озера Тартар, расположенного недалеко от города Ар-Рамади. События происходили ранним утром, а потому он решил передать управление помощнику и заметил странный объект, имеющий 5 огней. Он четко просматривался на системе ночного видения и двигался на большой скорости.Затем НЛО решил исчезнуть с поля зрения военных, которые были удивлены такой ситуацией и после возвращения сделали запросы на местные базы. Никто из коллег не видел появление самолетов на данной территории, но многие пилоты сталкивались с аналогичными событиями, наблюдая за маневрами кораблей пришельцев.