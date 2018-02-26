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Николь Кузнецова сказала, что у отношений Гуфа и Кети Топурия нет никакого будущего

Николь Кузнецова, являющаяся знаменитой ясновидящей, оценила перспективы романтических отношений рэп-исполнителя Гуфа и певицы Кети Топурия. Сами артисты касательно их романа официально не подтверждают, однако их фанаты уже почти уверенны в этом.

Николь Кузнецова сказала, что у отношений Гуфа и Кети Топурия нет никакого будущего

Экстрасенс поведала, что в действительности Кети и Алексей не могут надеяться на серьезные отношения. Кузнецова уверена, что артисты, как публичные персоны, создали видимость своего романа практически на пустом месте.

Николь Кузнецова сказала, что у отношений Гуфа и Кети Топурия нет никакого будущего

Ясновидящая отмечает, что одновременно Гуф и Топурия очень хорошо подходят друг другу только в качестве друзей. Николь уверена, что артисты прекрасно чествуют друг друга и умеют оказывать необходимую поддержку. В прошедшем году Долматов лично рассказывал, что дружит с Кети, однако романтических отношений между знаменитостями в то время не было.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:56
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