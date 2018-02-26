Российский ученый Сергей Язев опроверг информацию о сигнале пришельцев с Большого Маггеланового облака

Данная галактика с 40 миллиардами звезд достаточно примитивна с научной точки зрения, потому что в ней мало тяжелых элементов и не сложных соединений органики. Однако астрономы изменили свое мнение после полученного внеземного сообщения, хотя не могут подтвердить реальность существования форм жизни в этом уголке космоса.Ученый отметил, что информация преувеличена, так как это было слабое излучение облака из газа и пыли. Но оно помогло найти органические молекулы в небольшой галактике, что также касается и других аналогов, пока не открытых специалистами.