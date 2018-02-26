Google Chrome получил долгожданную опцию для компьютеров с сенсорным дисплеем

В целом браузер Google Chrome является одним из самых популярных, поэтому многие пользователи постоянно с нетерпением ждут появления новых опций в программном коде этого приложения. Новая функция также вызвала довольные возгласы у аудитории, поскольку она призвана облегчить работу пользователя с программой.Недавно состоялся анонс тестовой версии обновления для Google Chrome, а из него стало понятно, что разработчики внедрили в систему опцию «свайп вниз» для обновления страницы в браузере. Ранее эта возможность была доступна юзерам таких ОС как Android и iOS, но до сих пор ее не внедрили для работы на сенсорных дисплеях ПК. Теперь такая функция появилась и скоро она появится в полном доступе.