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Сборку китайского кроссовера Changan CS75 наладят в России

В Липецкой области на мощностях завода китайского бренда Changan в скором времени начнут производить кроссоверы Changan CS7. Автомобиль Changan CS7 китайской сборки поступил в продажу на российский рынок в конце прошлого года.

Сборку китайского кроссовера Changan CS75 наладят в России


В планы китайского бренда Changan входит наладить локальную сборку кроссовера Changan CS7, который в настоящее время импортируется в Россию из Китая. Сейчас в Липецкой области на заводе Changan проводится модернизация, здесь готовятся к началу производства данной модели.

Также китайские разработчики намерены провести рестайлинг автомобиля Changan CS35, который уже выпускают на заводе в Липецке. Примечательно, что в 2016 году кроссовер Changan CS35 локальной сборки выпустили в количестве 365 единиц, а в прошедшем году это число увеличилось до 2 000 автомобилей. По итогам 2017 года в России было реализовано 1 388 автомобилей этой модели.

В общей сложности на заводе Changan в Липецкой области планируют выпустить 2 300 автомобилей. В дальнейшем локальную сборку автомобилей китайского бренда планируют расширить новым кроссовером, седаном, хэтчбеком и минивэном.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 22:30
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