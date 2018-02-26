Сборку китайского кроссовера Changan CS75 наладят в России

В планы китайского бренда Changan входит наладить локальную сборку кроссовера Changan CS7, который в настоящее время импортируется в Россию из Китая. Сейчас в Липецкой области на заводе Changan проводится модернизация, здесь готовятся к началу производства данной модели.Также китайские разработчики намерены провести рестайлинг автомобиля Changan CS35, который уже выпускают на заводе в Липецке. Примечательно, что в 2016 году кроссовер Changan CS35 локальной сборки выпустили в количестве 365 единиц, а в прошедшем году это число увеличилось до 2 000 автомобилей. По итогам 2017 года в России было реализовано 1 388 автомобилей этой модели.В общей сложности на заводе Changan в Липецкой области планируют выпустить 2 300 автомобилей. В дальнейшем локальную сборку автомобилей китайского бренда планируют расширить новым кроссовером, седаном, хэтчбеком и минивэном.