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В США робомобили будут испытывать без наблюдателей и водителей внутри

Департамент транспорта в Калифорнии официально разрешили проводить тестирование управляемых удаленно автомобилей. Внутри их не будет людей, в том числе наблюдателей.

В США робомобили будут испытывать без наблюдателей и водителей внутри


Инженеры давно работают над созданием автомобилей, которые способны управляться удаленно. В будущем появятся офисы с работниками-операторами, каждый из которых будет контролировать некоторое число автомобилей и управлять ими сидя на месте. Специалисты собираются таким образом повысить эффективность сервиса.

Такой вид автомобилей также привлекает гораздо больше внимания со стороны властей. В отличие от обычных беспилотников ими управляет живой человек, поэтому подобный транспорт легче сделать легальным. Результаты тестирования робомобилей в Калифорнии покажут, насколько они безопасны и стоит ли разрешать их в других городах страны. Вскоре станет известно, какие из популярных компаний-производителей машин воспользуются разрешением.
В мире / Технологии / Авто
Добавил: Joanne Вчера, 22:24
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