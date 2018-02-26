В США робомобили будут испытывать без наблюдателей и водителей внутри

Инженеры давно работают над созданием автомобилей, которые способны управляться удаленно. В будущем появятся офисы с работниками-операторами, каждый из которых будет контролировать некоторое число автомобилей и управлять ими сидя на месте. Специалисты собираются таким образом повысить эффективность сервиса.Такой вид автомобилей также привлекает гораздо больше внимания со стороны властей. В отличие от обычных беспилотников ими управляет живой человек, поэтому подобный транспорт легче сделать легальным. Результаты тестирования робомобилей в Калифорнии покажут, насколько они безопасны и стоит ли разрешать их в других городах страны. Вскоре станет известно, какие из популярных компаний-производителей машин воспользуются разрешением.