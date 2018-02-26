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В Египте строят самую крупную солнечную станцию

Как сообщает издание Electrek, в следующем году на территории Египта будет открыто самую крупную в мире солнечную электростанцию. Отмечается, что проект Benban Solar Park предусматривает установку 32 солнечных панелей.

В Египте строят самую крупную солнечную станцию


На данный момент некоторые установки уже запустили, и их общая мощность составляет 165 МВт. Когда будут включены все панели, то данный показатель вырастет до 2 ГВт. Что касается стоимости такого проекта, то за него заплатят 823 млн. долларов. Солнечный парк расположился в пустыне, и займет площадь в 37,3 кв. метра.

Известно, что спонсировать строительство электростанции правительство Египта не будет, но по открытию системы компания Egyptian Electricity Transmission Company, которая принадлежит стране, станет приобретать электроэнергию у Benban Solar Park по 7,8 цента за кВт*ч в течение 25 лет.
Экономика
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:17
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