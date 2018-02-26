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Беззеркальная фотокамера Canon EOS M50 поддерживает видеозапись 4К

Компанией Canon представлен официально фотоаппарат EOS M50. Это первая беззеркальная камера M-Series, способная записывать видео с высоким разрешением Ultra HD/4K.

Беззеркальная фотокамера Canon EOS M50 поддерживает видеозапись 4К

Здесь используется КМОП-сенсор APS-C (24,1 млн. рх.). Обработкой изображений занимается процессор DIGIC 8. Светочувствительность ISO 100–25600 имеет возможность расширения до ISO 51200. Устройство может делать снимки с разрешением 6000х4000 точек. При этом скорость последовательной съёмки составляет 10 кадров на секунду. Запись видео производится в формате 4К (3840х2160) в режиме 24p. Устройство работает с оптикой Canon EF-M. Имеет место видоискатель OLED и дисплей на 3,2 дюйма с изменяемым положением, а также поддержкой сенсорного управления.

Имеется система автофокусировки Dual Pixel CMOS AF, Bluetooth, Wi-Fi, модуль NFC. Фотоаппарат EOS M50 обладает следующими габаритами: вес – 484 г, 116х88х59 мм. Модель без объектива в комплекте должна стоить $780.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:20
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