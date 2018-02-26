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Филипп Киркоров пришел в полный восторг от шоу «Дива» Ани Лорак

Филипп Киркоров остался под впечатлением от нового шоу «Дива» Ани Лорак.

Филипп Киркоров пришел в полный восторг от шоу «Дива» Ани Лорак


Король отечественной поп-музыки Филипп Киркоров дал комментарий по поводу выступления украинской исполнительницы Ани Лорак, которая продемонстрировала для фанатов свое шоу «Дива». Концерт прошел уже в Минске и в Петербурге в «Ледовом дворце».

3 марта певица Ани Лорак представит свое творение слушателям в Москве на «Олимпийском». Филипп Бедросович просто очарован талантом артистки, и он с большим удовольствием вспоминает о концерте после того, как он закончился.

Как считает Киркоров о положительных и отрицательных качествах можно рассказать по окончанию выступления. Если в конце программы человек испытывает приятные впечатления, то это может говорить только о шикарном качестве исполнения. Филиппа поражает смелость этой хрупкой артистки, которая без страха выступает в России в такое время, когда имеются политические разногласия.

У певицы в зале был полный аншлаг, желающих было очень много прийти на ее концерт. Киркоров был в восторге от живого звука, красоты, замечательного вокала и прекрасных песен Ани Лорак, а также никого не оставили равнодушным шикарные костюмы участников балета Freedom.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 16:24
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