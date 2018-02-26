NASA опубликовало снимки спутников Марса Фобоса и Деймоса
NASA на своей официальной странице в Twitter серию снимков, на которых изображены спутники-близнецы Марса Фобос и Деймос, снятые камерами орбитальной марсианской станции «Mars Odyssey» на прошлой неделе.
Чтобы дать ощущение масштаба, в космическом агентстве сообщили, что во время процесса захвата изображения, Mars Odyssey находился от луны на переднем плане - Фобосе на расстоянии 5 615 километров, а дальнейшая луна - Деймос на расстоянии 19 670 километров.
При фотографировании орбитальный аппарат использовал свою тепловизионную систему визуализации «THEMIS», и в отличие от некоторых других изображений с добавленными эффектами эти фотографии были сделаны с использованием только видимых световых длин волн, так что луны будут выглядеть невооруженным глазом.
Орбитер "Mars Odyssey" 2001 года является одним из старейших аппаратов, созданных NASA для исследования Марса, в то время как более современные роверы, такие как Curiosity и Opportunity (и вскоре, Марс 2020), движутся по поверхности планеты..
NASA и JAXA (японское космическое агентство) планируют более тщательно изучить Фобос и Деймос. Названный Mars Moon eXploration план состоит в том, чтобы отправить космический корабль достаточно близко к поверхности этих лун для взятия некоторых образцов горных пород, дабы потом отправить их на Землю.
Чтобы дать ощущение масштаба, в космическом агентстве сообщили, что во время процесса захвата изображения, Mars Odyssey находился от луны на переднем плане - Фобосе на расстоянии 5 615 километров, а дальнейшая луна - Деймос на расстоянии 19 670 километров.
При фотографировании орбитальный аппарат использовал свою тепловизионную систему визуализации «THEMIS», и в отличие от некоторых других изображений с добавленными эффектами эти фотографии были сделаны с использованием только видимых световых длин волн, так что луны будут выглядеть невооруженным глазом.
Орбитер "Mars Odyssey" 2001 года является одним из старейших аппаратов, созданных NASA для исследования Марса, в то время как более современные роверы, такие как Curiosity и Opportunity (и вскоре, Марс 2020), движутся по поверхности планеты..
NASA и JAXA (японское космическое агентство) планируют более тщательно изучить Фобос и Деймос. Названный Mars Moon eXploration план состоит в том, чтобы отправить космический корабль достаточно близко к поверхности этих лун для взятия некоторых образцов горных пород, дабы потом отправить их на Землю.