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NASA опубликовало снимки спутников Марса Фобоса и Деймоса

NASA на своей официальной странице в Twitter серию снимков, на которых изображены спутники-близнецы Марса Фобос и Деймос, снятые камерами орбитальной марсианской станции «Mars Odyssey» на прошлой неделе.

NASA опубликовало снимки спутников Марса Фобоса и Деймоса


Чтобы дать ощущение масштаба, в космическом агентстве сообщили, что во время процесса захвата изображения, Mars Odyssey находился от луны на переднем плане - Фобосе на расстоянии 5 615 километров, а дальнейшая луна - Деймос на расстоянии 19 670 километров.

NASA опубликовало снимки спутников Марса Фобоса и Деймоса


При фотографировании орбитальный аппарат использовал свою тепловизионную систему визуализации «THEMIS», и в отличие от некоторых других изображений с добавленными эффектами эти фотографии были сделаны с использованием только видимых световых длин волн, так что луны будут выглядеть невооруженным глазом.

Орбитер "Mars Odyssey" 2001 года является одним из старейших аппаратов, созданных NASA для исследования Марса, в то время как более современные роверы, такие как Curiosity и Opportunity (и вскоре, Марс 2020), движутся по поверхности планеты..

NASA и JAXA (японское космическое агентство) планируют более тщательно изучить Фобос и Деймос. Названный Mars Moon eXploration план состоит в том, чтобы отправить космический корабль достаточно близко к поверхности этих лун для взятия некоторых образцов горных пород, дабы потом отправить их на Землю.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 16:12
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