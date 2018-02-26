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Бритни Спирс на вручение премии Beauty Awards 2018 пришла в секси-платье

Бритни Спирс посетила церемонию вручения престижной премии Beauty Awards 2018 в очень откровенном наряде. Певица в последнее время на светских мероприятиях появляется крайне редко, что спровоцировало повышенное внимание общественности к её персоне.

Бритни Спирс на вручение премии Beauty Awards 2018 пришла в секси-платье

Бритни Спирс предпочла надеть на вручение престижной премии Beauty Awards облегающие мини-платье, которое подчеркивает её фигуру. При этом наряд певицы оказался полупрозрачным, сквозь который просвечивалась её грудь. Фанаты отметили, что исполнительница песен выглядела очень привлекательно и достойно. Многие поклонники сделали комплименты касательно подтянутой фигуры и хорошего настроения артистки, ссылаясь на новые гармоничные отношения в её жизни.

Спирс и Сэм Асгари встречаются уже более года. Невзирая на тринадцатилетнюю разницу в возрасте, они выглядят очень счастливыми. Спирс полна новых творческих идей, а также ведёт активную жизнь.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:43
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