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У Dolce & Gabbana дроны заменили моделей

На прошедшей Неделе женской моды у Dolce & Gabbana открывали мероприятие не модели, а дроны с сумочками.
У Dolce & Gabbana дроны заменили моделей


На Неделе женской моды, прошедшей в Милане, именитый модный дом Dolce & Gabbana устроил мегасовременный показ, заменив привычных моделей на не совсем привычных в моде дронов. Они вылетали из-за кулис под звуки «All the Stars» с прикрепленными к ним сумочками и другими аксессуарами и кружили над сценой. Хотя сам показ задержался примерно на 45 минут из-за некой технологической заминки.

Также источниками уточняется, что модный показ едва не был сорван включенным на смартфонах зрителей Wi-Fi, ведь его волны мешают управлению дронами. Видя такое положения, когда даже озвученные на разных языках предупреждения о выключении Wi-Fi выполнили не все гости, их ники соцсетей были объявлены в микрофон.

А вскоре после полета дронов на подиум вышли настоящие модели в дизайнерских нарядах.
В мире / Культура
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 21:42
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