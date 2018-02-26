У Dolce & Gabbana дроны заменили моделей

На Неделе женской моды, прошедшей в Милане, именитый модный дом Dolce & Gabbana устроил мегасовременный показ, заменив привычных моделей на не совсем привычных в моде дронов. Они вылетали из-за кулис под звуки «All the Stars» с прикрепленными к ним сумочками и другими аксессуарами и кружили над сценой. Хотя сам показ задержался примерно на 45 минут из-за некой технологической заминки.Также источниками уточняется, что модный показ едва не был сорван включенным на смартфонах зрителей Wi-Fi, ведь его волны мешают управлению дронами. Видя такое положения, когда даже озвученные на разных языках предупреждения о выключении Wi-Fi выполнили не все гости, их ники соцсетей были объявлены в микрофон.А вскоре после полета дронов на подиум вышли настоящие модели в дизайнерских нарядах.