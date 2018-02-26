АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Тибета: Оперная звезда Александра Давид - Неэль оставила карьеру ради науки и открыла людям секреты запретной Лхасы
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

В Сети появился новый опасный вирус-вымогатель с массовым поражением

Новый вредоносный сервис осуществляет шифрование файлов на персональном компьютере своей жертвы, требуя за «освобождение» информации выплачивать криптовалютой выкуп.

В Сети появился новый опасный вирус-вымогатель с массовым поражением

Уже в Сети появились первые доказательства вредоносной деятельности работы сервиса Data Keeper, занимающегося вымогательством. Данная вирусная программа осуществляет проникновение в устройства пользователей ПК, блокируя их данные специальным шифрованием, требуя за возврат доступа к своим личным файлам выплату выкупа криптовалютой. Для пользователей сервис может нести серьезную угрозу, потому что любой злоумышленник может выступить киберпреступником, присоединиться к атакам непосредственно через Data Keeper. В данном случае нужно в Сети на специальной странице пройти регистрацию, получив доступ к распространению данного вируса.

Пользователь не способен определить, какие данные зашифрованы. Это ему мешает избавиться от данной проблемы.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Пессимисты благодаря оборонительной
Эксперты протестировали новый Volkswagen Passat
Ученые: Нашу планету ожидает гуманитарный кризис
Волгоградские школьники перед уроками пили
Volvo откажется от разработки новых моторов
В Риме миллионы перепуганных птиц закрыли небо
Александр Семчев откровенно признался, что не
Власти Индии будут оплачивать своим бедным
В США остановлен эксперимент по имитации полета
Машина времени Сэмюеля Уорнера спрятана на
Ученые разработали технологию, позволяющую
Эдгар Кейси говорил о втором пришествии Христа в
Lenovo анонсировала алюминиевые
Пекло Восточной Гуты: ВКС РФ ответили американцам
Бритни Спирс на вручение премии Beauty Awards
В Сети появился новый опасный вирус-вымогатель с
Канадцы из города Уинсора восемь лет страдают от
Ученые разработали новые наночастицы для
Филипп Киркоров пришел в полный восторг от шоу
Эксперты назвали ТОП-10 автомобильных марок,
NASA опубликовало снимки спутников Марса Фобоса и
Жительница из штата Невада запечатлела на камеру
Ирина Аллегрова во время концерта шутливо
FIAT Chrysler к 2022 году откажется от дизельных
Пользователи Сети сравнили новый образ Дженнифер
Астрофизики обнаружили бериллий в сверхновой
Парики для лобков стали новым веянием
Анонсирован ТОП-5 самых крутых и ярких «Геликов»
Ученые: Анализ гидротермальных источников покажет
На рынок выходит четырехместный ситикар Chery eQ1
Просмотреть все новости