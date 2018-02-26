В Сети появился новый опасный вирус-вымогатель с массовым поражением

Уже в Сети появились первые доказательства вредоносной деятельности работы сервиса Data Keeper, занимающегося вымогательством. Данная вирусная программа осуществляет проникновение в устройства пользователей ПК, блокируя их данные специальным шифрованием, требуя за возврат доступа к своим личным файлам выплату выкупа криптовалютой. Для пользователей сервис может нести серьезную угрозу, потому что любой злоумышленник может выступить киберпреступником, присоединиться к атакам непосредственно через Data Keeper. В данном случае нужно в Сети на специальной странице пройти регистрацию, получив доступ к распространению данного вируса.Пользователь не способен определить, какие данные зашифрованы. Это ему мешает избавиться от данной проблемы.