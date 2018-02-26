Пользователи Сети сравнили новый образ Дженнифер Лопес с куклой Барби

Знаменитая американская исполнительница Дженнифер Лопес опубликовала новый снимок, на котором поклонники сравнили ее с куклой Барби. Это фото насобирало большое количество лайков и пользователи Сети отметили, что с возрастом их любимица становится все краше.На снимке Джей Ло надела кофточку розового цвета и собрала свои волосы в «конский хвост», а в глаза бросились ее длинные реснички. Фанаты решили, что Дженнифер неспроста появилась в таком образом и надеются, что он нужен для съемок нового клипа и уже ждут с нетерпением его выхода.Певице уже 48 лет, но красота ее с годами не увядает, поскольку она уделяет много внимания своей внешности и фигуре. У артистки проходит много концертов, съемки в кино, репетиции, но это совершенно не мешает ей оставаться уверенной в себе, энергичной и удалять максимум внимания своей семье.Стоит напомнить, что в 2013 году компания, которая производит куклы Barbie, создала две модели и посвятила знаменитой певице: одна кукла изображала знаменитость на церемонии вручения кинопремии “Оскар”, а вторая была посвящена образу из всемирного турне Dancing Again.