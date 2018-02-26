Астрофизики обнаружили бериллий в сверхновой ASASSN-16kt

Команда Изцо начала наблюдательную кампанию ASASSN-16kt вскоре после ее открытия. Для своих наблюдений они использовали спектрографы UVES и X-Shooter на очень большом телескопе ESO (VLT) в Чили. Эти наблюдения позволили астрономам выявить существование бериллия (Be) в ASASSN-16kt среди других элементов.«Мы представляем спектроскопические наблюдения высокого разрешения сверхновой ASASSN-16kt (V407 Lup). Тщательный контроль спектров, полученных на ранних стадиях, выявил наличие линий с низкой ионизацией, среди других мы определили наличие ионизированного дублета 7Be в области, относительно свободной от возможных загрязнителей », - пишут исследователи в статье.Авторы подсчитали, что ASASSN-16kt произвела от 5,9 до 7,7 млрд. солнечной массы 7Be. Кроме того, они заметили яркие неоновые (Ne) линии, что может указывать на то, что ее звезда- предшественник представляла собой массивный (около 1,2 солнечных масс) кислородно-неоновый белый карлик.Во время продвинутых фаз красных гигантских звезд реакция двух изотопов гелия (He) - 3He с 4He может привести к изотопу 7Be, который распадается только путем захвата электрона в литий (Li). Таким образом, обнаружение бериллия может быть важным для понимания новых в целом. Согласно исследованию, обнаружение 7Be, полностью распадается на 7Li через захват электронов в ранних спектрах ASASSN-16kt, что еще раз подтверждает, что новые представляют собой основные фабрики лития в нашей галактике Млечный Путь.