Ученые: На спутнике Юпитера Европе внеземные формы жизни могут питаться радиацией

Они живут на 3-метровой глубине в изолированной водной среде, не нуждаясь в свете Солнца. Бактерии питаются соединениями из молекул воды, образованными из распада урана и изотопов калия, куда также входит торий, после чего они вступают в реакцию с сульфатами и водородом.Объект может быть обитаемым при наличии высокой температуры, а также ему нужны водные ресурсы и химические элементы, обеспечивающие процессы метаболизма. Два фактора уже имеются, так что остается выяснить состав веществ в водоемах.