Ученые: На спутнике Юпитера Европе внеземные формы жизни могут питаться радиацией
Бразильские ученые выяснили, что на Европе внеземные формы жизни могут питаться радиацией. Спутник Юпитера имеет элементы, ставшие энергетическими источниками для экстремофильных анаэробных микроорганизмов.
Они живут на 3-метровой глубине в изолированной водной среде, не нуждаясь в свете Солнца. Бактерии питаются соединениями из молекул воды, образованными из распада урана и изотопов калия, куда также входит торий, после чего они вступают в реакцию с сульфатами и водородом.
Объект может быть обитаемым при наличии высокой температуры, а также ему нужны водные ресурсы и химические элементы, обеспечивающие процессы метаболизма. Два фактора уже имеются, так что остается выяснить состав веществ в водоемах.
Они живут на 3-метровой глубине в изолированной водной среде, не нуждаясь в свете Солнца. Бактерии питаются соединениями из молекул воды, образованными из распада урана и изотопов калия, куда также входит торий, после чего они вступают в реакцию с сульфатами и водородом.
Объект может быть обитаемым при наличии высокой температуры, а также ему нужны водные ресурсы и химические элементы, обеспечивающие процессы метаболизма. Два фактора уже имеются, так что остается выяснить состав веществ в водоемах.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:12