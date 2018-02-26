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Анастасия Стоцкая рассказала, что Филипп Киркоров сыграл огромную роль в ее судьбе

Анастасия Стоцкая поведала, что большую роль в ее судьбе сыграл Филипп Киркоров.

Анастасия Стоцкая рассказала, что Филипп Киркоров сыграл огромную роль в ее судьбе


Популярная исполнительница Анастасия Стоцкая во время общения с корреспондентами из Кирова откровенно призналась, какую роль сыграл король поп музыки Филипп Киркоров в ее жизни.

По заверению Стоцкой, именно Филипп Бедросович подарил ей «счастливый билет в мир шоу-бизнеса». Благодаря ему она смогла раскрыть в полной мере свой потенциал не только на сцене театра, но также в кино и на эстраде. Анастасия рассказала, что очень часто терялась, когда выходила на сцену перед большим количеством публики.

Чтобы поддержать свою подопечную Киркоров давал подсказки ей в ушной мониторчик как лучше общаться с публикой, как правильно попрощаться, чтобы вызвать массу оваций. Также, с его помощью она научилась отвечать на провокационные вопросы корреспондентов.

Анастасия поведала, что в наши дни попасть на большую сцену очень тяжело без влиятельных и состоятельных родителей, а также хорошего продюсера. А когда тебя опекает популярный артист, то это огромнейшая удача для только начинающего певца. Поэтому, когда она осталась одна, то столкнулась со множеством трудностей, от которых ранее ее уберегал Филипп Бедросович.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 15:27
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