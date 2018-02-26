Анастасия Стоцкая рассказала, что Филипп Киркоров сыграл огромную роль в ее судьбе

Популярная исполнительница Анастасия Стоцкая во время общения с корреспондентами из Кирова откровенно призналась, какую роль сыграл король поп музыки Филипп Киркоров в ее жизни.По заверению Стоцкой, именно Филипп Бедросович подарил ей «счастливый билет в мир шоу-бизнеса». Благодаря ему она смогла раскрыть в полной мере свой потенциал не только на сцене театра, но также в кино и на эстраде. Анастасия рассказала, что очень часто терялась, когда выходила на сцену перед большим количеством публики.Чтобы поддержать свою подопечную Киркоров давал подсказки ей в ушной мониторчик как лучше общаться с публикой, как правильно попрощаться, чтобы вызвать массу оваций. Также, с его помощью она научилась отвечать на провокационные вопросы корреспондентов.Анастасия поведала, что в наши дни попасть на большую сцену очень тяжело без влиятельных и состоятельных родителей, а также хорошего продюсера. А когда тебя опекает популярный артист, то это огромнейшая удача для только начинающего певца. Поэтому, когда она осталась одна, то столкнулась со множеством трудностей, от которых ранее ее уберегал Филипп Бедросович.