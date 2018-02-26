ВС РФ повторно отказал Собчак в жалобе на регистрацию Путина

14 февраля 2018 года кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак подала в Верховный суд России жалобу. Ксения Анатольевна, опираясь на Конституцию РФ, утверждала, что Путин уже два срока находится на должности президента страны и более не имеет права претендовать на кресло главы державы. Однако ВС уже через два дня отреагировал на жалобу Собчак и сообщил, что нет оснований для запрета на участие Владимира Путина в выборах, которые пройдут в марте текущего года.После чего Ксения Собчак со своими адвокатами направила в ВС апелляцию. Через десять дней Верховный суд РФ вновь подтвердил своё предыдущее решение о том, что требование отменить регистрацию Владимира Путина как кандидата на пост президента РФ является незаконным. Решение ВС вступило в силу 26 февраля сего года.Кандидат в президенты России Ксения Собчак после оглашения решения Верховного суда сделала заявление, в котором отметила: «в стране царит беззаконие», а также сказала, что собирается подавать кассационную жалобу в Конституционный суд РФ.